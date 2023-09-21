Ротенберг сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил с прорывом блокады Ленинграда победу своей команды над «Северсталью» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Питерцы прервали серию из 5 поражений в «регулярке» подряд. Команда Ротенбурга проиграла «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), «Динамо» (1:3) и «Сибири» (1:2).
«Да, хоккей — игра эмоций, мы увидели, как «Ледовый» выдохнул, как ребята завелись. Сегодня произошел такой прорыв блокады Ленинграда», — сказал Ротенберг после матча.
После игры специалист также процитировал Мохаммеда Али после победы над «Северсталью».
СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура» (23 сентября).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|2
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -