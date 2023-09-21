Ротенберг сравнил победу СКА с прорывом блокады Ленинграда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил с прорывом блокады Ленинграда победу своей команды над «Северсталью» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Питерцы прервали серию из 5 поражений в «регулярке» подряд. Команда Ротенбурга проиграла «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3), «Динамо» (1:3) и «Сибири» (1:2).

«Да, хоккей — игра эмоций, мы увидели, как «Ледовый» выдохнул, как ребята завелись. Сегодня произошел такой прорыв блокады Ленинграда», — сказал Ротенберг после матча.

После игры специалист также процитировал Мохаммеда Али после победы над «Северсталью».

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура» (23 сентября).