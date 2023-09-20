Роман Ротенберг процитировал Мохаммеда Али после победы СКА над «Северсталью»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг процитировал легендарного боксера Мохаммеда Али после победы своей команды над «Северсталью» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В этой игре клуб из Санкт-Петербурга прервал серию из пяти поражений подряд.
«Здорово, когда наши воспитанники забивают, еще и в таких играх, берут на себя. Али (Владимир Алистров — прим. «СЭ») здорово сыграл. Жаль как пчела, порхай как бабочка, да? Сегодня так и получилось», — сказал Ротенберг в интервью после матча.
СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. Команда проведет следующую встречу на выезде против «Амура» (23 сентября).
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|6
|2
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|Куньлунь РС
|9
|5
|4
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|6
|Спартак
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|4
|4
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|Северсталь
|7
|3
|4
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|ЦСКА
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|5
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|СКА
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|6
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|8
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|4
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|8
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|4
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|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
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|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
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25.09
|20.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 2
|20.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|2 : 1 Б
|20.09
|19:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|1 : 4
|20.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|4 : 1
|20.09
|19:30
|
Торпедо – Витязь
|3 : 1
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