Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «Хочется сделать шаг вперед и закрепиться в составе»
Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о собственном прогрессе в КХЛ и продолжении карьеры в клубе из Екатеринбурга.
— От вас не первый год ждут шага вперед, но не все зависит только от вас. Как в этом сезоне ощущаете тренерское доверие?
— Мне самому уже хочется сделать этот шаг и закрепиться в составе. В этом сезоне я получил роль, которую давно хотел. Тренерский штаб доверился мне. Теперь все зависит от меня. Мое дело — подтверждать игрой, что я достоин этого места.
— Визуально с «Металлургом» вы отыграли очень уверенно. Сейчас чувствуете полную уверенность в своих силах?
— Чувствую. Она приходит, когда вратарю доверяет тренерский штаб. Когда знаешь, что, даже если ошибешься, место за мной. В прошлом сезоне было три вратаря. Я выходил на игру и меня трясло. Понимал, что за каждую ошибку с меня спросят, а если команда проиграет, то в следующем матче точно не сыграю. В этом сезоне другая ситуация.
— Как сработались с Евгением Аликиным?
— Женя — отличный человек! Хороший друг и партнер. Рад, что мы с ним в тандеме. У нас отличные отношения. Дай Бог, чтобы наш тандем принес плоды в плей-офф. Чтобы пройти не только один раунд, а как минимум два. Все ждут этого от «Автомобилиста». Мы требуем это от себя — надеюсь, все получится.
— Изучали в межсезонье варианты продолжения карьеры в другом клубе?
— Я продумывал все варианты с агентом. У меня еще был действующий контракт. Главный тренер Николай Николаевич [Заварухин] поговорил со мной и сказал, что я буду в составе. Так и получилось. Я ему очень благодарен. Постараюсь оправдать ожидания.
В сезоне-2023/24 23-летний Галкин принял участие в трех матчах и пропустил 4 шайбы, отразив 90 из 94 бросков.
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|8
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|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -