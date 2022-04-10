Ротенберг рассказал о перестановках в звеньях СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил изменения в звеньях, которые сделал перед началом пятого матча серии плей-офф против ЦСКА (3:2, 3-2).
— Вы вновь объединили Кузьменко с Бурдасовым. С чем это связано?
— Ищем разные сочетания. Смотрим по каждой смене. Конечно, будем и дальше искать. Спокойно проанализируем, посмотрим видео и решим. Конечно, мы рассчитываем на наших лидеров, ждем большей реализации голевых моментов. Для этого нужно, как минимум, больше бросать. Без броска нет гола, прекрасно это понимаем. У соперника очень плотная оборона, вскрыть ее тяжело. Преодолеваем эти сложности, будем усиливать работу.
— Могли бы объяснить, почему в первой бригаде большинства Фантенберга предпочитаете Лехтонену?
— Не сказал бы, что именно «предпочитаем». Смотрим по ситуации, по факту, игра диктует свои условия. Это осознанное решение, Оскар играл так, когда Лехтонен был травмирован, проявил он себя очень хорошо. Вернулись к этому варианту. В то же время, Лехтонен тоже может здорово действовать, у нас две сильные бригады большинства. У нас вообще ровные звенья, каждый может забить. Вся пятерка работает как на атаку, так и на оборону. Все решения принимаются для того, чтобы найти ключ к победе.
— Моисеев очень активно работал на пятаке. Акцентировали ли его внимание на том, чтобы он действовал именно так?
— В хоккее выигранная борьба на пятаке — очень важный элемент. Как на своем, так и на чужом. Моисеев, как и все наши игроки, стремится выигрывать эту борьбу. С пятачка забивают важнейшие шайбы, особенно в плей-офф. Нет смысла играть по углам, нужно обострять. Да, там бьют, там нужно выиграть единоборство. Но для того мы и работаем, чтобы наши игроки забивали эти важнейшие голы.
— В критических ситуациях вы с лавки спускаетесь к игрокам. Так работали еще тренеры советских времен. Специально это практикуете?
Такие вещи происходят все же интуитивно. Но я, конечно, всю жизнь в хоккее, элементы работы Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова — хороший пример для нас всех. Учимся у лучших. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, их энергия придала нам сил. Победа — заслуга болельщиков и команды.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|3 : 2