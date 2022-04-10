Ротенберг рассказал о перестановках в звеньях СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил изменения в звеньях, которые сделал перед началом пятого матча серии плей-офф против ЦСКА (3:2, 3-2).

— Вы вновь объединили Кузьменко с Бурдасовым. С чем это связано?

— Ищем разные сочетания. Смотрим по каждой смене. Конечно, будем и дальше искать. Спокойно проанализируем, посмотрим видео и решим. Конечно, мы рассчитываем на наших лидеров, ждем большей реализации голевых моментов. Для этого нужно, как минимум, больше бросать. Без броска нет гола, прекрасно это понимаем. У соперника очень плотная оборона, вскрыть ее тяжело. Преодолеваем эти сложности, будем усиливать работу.

— Могли бы объяснить, почему в первой бригаде большинства Фантенберга предпочитаете Лехтонену?

— Не сказал бы, что именно «предпочитаем». Смотрим по ситуации, по факту, игра диктует свои условия. Это осознанное решение, Оскар играл так, когда Лехтонен был травмирован, проявил он себя очень хорошо. Вернулись к этому варианту. В то же время, Лехтонен тоже может здорово действовать, у нас две сильные бригады большинства. У нас вообще ровные звенья, каждый может забить. Вся пятерка работает как на атаку, так и на оборону. Все решения принимаются для того, чтобы найти ключ к победе.

— Моисеев очень активно работал на пятаке. Акцентировали ли его внимание на том, чтобы он действовал именно так?

— В хоккее выигранная борьба на пятаке — очень важный элемент. Как на своем, так и на чужом. Моисеев, как и все наши игроки, стремится выигрывать эту борьбу. С пятачка забивают важнейшие шайбы, особенно в плей-офф. Нет смысла играть по углам, нужно обострять. Да, там бьют, там нужно выиграть единоборство. Но для того мы и работаем, чтобы наши игроки забивали эти важнейшие голы.

— В критических ситуациях вы с лавки спускаетесь к игрокам. Так работали еще тренеры советских времен. Специально это практикуете?

Такие вещи происходят все же интуитивно. Но я, конечно, всю жизнь в хоккее, элементы работы Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова — хороший пример для нас всех. Учимся у лучших. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, их энергия придала нам сил. Победа — заслуга болельщиков и команды.