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Сегодня, 20:42

Ротенберг рассказал о перестановках в звеньях СКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил изменения в звеньях, которые сделал перед началом пятого матча серии плей-офф против ЦСКА (3:2, 3-2).

— Вы вновь объединили Кузьменко с Бурдасовым. С чем это связано?

— Ищем разные сочетания. Смотрим по каждой смене. Конечно, будем и дальше искать. Спокойно проанализируем, посмотрим видео и решим. Конечно, мы рассчитываем на наших лидеров, ждем большей реализации голевых моментов. Для этого нужно, как минимум, больше бросать. Без броска нет гола, прекрасно это понимаем. У соперника очень плотная оборона, вскрыть ее тяжело. Преодолеваем эти сложности, будем усиливать работу.

— Могли бы объяснить, почему в первой бригаде большинства Фантенберга предпочитаете Лехтонену?

— Не сказал бы, что именно «предпочитаем». Смотрим по ситуации, по факту, игра диктует свои условия. Это осознанное решение, Оскар играл так, когда Лехтонен был травмирован, проявил он себя очень хорошо. Вернулись к этому варианту. В то же время, Лехтонен тоже может здорово действовать, у нас две сильные бригады большинства. У нас вообще ровные звенья, каждый может забить. Вся пятерка работает как на атаку, так и на оборону. Все решения принимаются для того, чтобы найти ключ к победе.

— Моисеев очень активно работал на пятаке. Акцентировали ли его внимание на том, чтобы он действовал именно так?

— В хоккее выигранная борьба на пятаке — очень важный элемент. Как на своем, так и на чужом. Моисеев, как и все наши игроки, стремится выигрывать эту борьбу. С пятачка забивают важнейшие шайбы, особенно в плей-офф. Нет смысла играть по углам, нужно обострять. Да, там бьют, там нужно выиграть единоборство. Но для того мы и работаем, чтобы наши игроки забивали эти важнейшие голы.

— В критических ситуациях вы с лавки спускаетесь к игрокам. Так работали еще тренеры советских времен. Специально это практикуете?

Такие вещи происходят все же интуитивно. Но я, конечно, всю жизнь в хоккее, элементы работы Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова — хороший пример для нас всех. Учимся у лучших. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, их энергия придала нам сил. Победа — заслуга болельщиков и команды.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/ska-tsska-match-piatyi-priess-konfierientsiia-1/
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
3 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
0 - 0
3 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
3 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
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10.04 17:00
СКА – ЦСКА
 3 : 2
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