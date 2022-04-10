Сергей Федоров о поражении от СКА: «Серия стала только интереснее»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий по итогам пятого матча серии плей-офф против СКА (2:3, 2-3).

— Хорошая быстрая игра, был динамичный и правильный хоккей. Удаления никто не отменял, поэтому над игровой дисциплиной нам надо поработать. Ребята среагировали на наши пожелания, в принципе, мы играли правильно, дважды вели в счете. Трудимся дальше, серия стала только интереснее. Да, для нас она стала тяжелее — мы не упростили себе задачу, хотя могли сыграть хорошо, показать правильный результат.

— По сравнению с предыдущим матчем вы решились на большое количество перестановок в составе — первые два звена вообще впервые в плей-офф претерпели такие кардинальные изменения. Это помогло?

— Это дало что-то, что нам понравилось — это раз. По результату конкретно сказать не могу. Повторюсь, команда показала такой хоккей, в который мы можем и должны играть от матча к матчу, поэтому будем концентрироваться на положительных моментах — мы играем в свой хоккей, в который умеем играть, и который приносит результат.

— Почему по ходу матча вывели из состава именно Джона Гилмора?

— Решили, что это оптимальный вариант для нас. Считаю, что сегодня ребята справились со своей задачей, посмотрим, как будет в следующей игре.