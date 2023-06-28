Плющев — о развитии хоккея в России: «Условия созданы, а роста мастерства нет»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что российский хоккей может прогрессировать в любые времена.
«А что сейчас изменилось для спортсменов? Они во все времена в очень хороших условиях. Им создаются такие блага, что только выигрывай. Вопрос другой: нет программы, нет методик в том же хоккее. Есть только горячее желание сказать, что «система работает», как мы слышим из одного клуба. Но, что значит работает? Если 12 человек уходят из состава в межсезонье, а на их места берут новых, это не значит, что система работает хорошо. Она должна выдавать на гора результат — тогда это будет «хорошо». Раньше в стране была система развития спорта, так она выдавала мастеров «мешками». О них знал весь мир. Сейчас могла бы хоть единицами радовать. Все время слышим о том, что строят катки с искусственным льдом. Да, их в стране немерено. Но катки не воспитывают хоккеистов. Их воспитывают специалисты, тренеры высокого класса. Катки — только необходимые условия. Условия у нас созданы, а роста мастерства нет», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.
Весной 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в международных турнирах. В марте 2023-го организация приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/24.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3