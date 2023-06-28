«Спартак» подписал контракт с Зайцевым на три года

«Спартак» заключил контракт на три года с защитником Егором Зайцевым, сообщает пресс-служба клуба.

8 июня красно-белые выменяли 25-летнего игрока у московского «Динамо» на денежную компенсацию.

В прошлом сезоне Зайцев провел за бело-голубых 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+2». Всего на счету защитника 331 матч в КХЛ при 47 (10+37) набранных очках.