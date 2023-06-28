Минское «Динамо» подписало трехлетний контракт с защитником Бринкманом

«Динамо» Минск объявило о подписании трехлетнего контракта с защитником Арсением Бринкманом.

В прошлом сезоне 22-летний хоккеист выступал в ВХЛ за «Югру», в 52 матчах он набрал 19 (5+14) очков.

Бринкман является воспитанником питерского СКА. В КХЛ на его счету 11 матчей и 4 (1+3) очка.