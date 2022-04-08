Никита Гусев стал 7-м игроком в истории КХЛ, набравшим 450 очков

СКА со счетом 3:2 обыграл ЦСКА в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

В составе питерцев двумя голевыми передачами отметился нападающий Никита Гусев. Таким образом, он достиг отметки в 450 очков за карьеру в КХЛ.

Он стал седьмым игроков в истории лиги, который покорил этот рубеж.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля.