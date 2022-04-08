ЦСКА — СКА: видеообзор четвертого матча серии плей-офф

СКА победил ЦСКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов и Михаил Воробьев.

У хозяев шайбы забросили Виталий Абрамов и Максим Соркин.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 10 апреля.