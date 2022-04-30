Нападающий «Металлурга» Лайпсик стал лучшим снайпером плей-офф

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ. В 24 матчах он забил 11 голов.

По 8 шайб розыгрыше плей-офф сезона-2021/22 забросили несколько хоккеистов: Михаил Григоренко (ЦСКА), Денис Голдобин, Филипп Майе и Денис Зернов (все — «Металлург»).

При этом Майе стал лучшим ассистентом и бомбардиром плей-офф. В его активе 13 голевых передач. Столько же раз ассистировал партнерам защитник «Магнитки» Егор Яковлев.