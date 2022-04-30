Нападающий «Металлурга» Майе стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ

Нападающий «Металлурга» Филипп Майе стал лучшим бомбардиром в плей-офф КХЛ сезона-2021/22. В 22 матчах он набрал 21 очко.

В его активе 8 голов и голов и 13 результативных передач.

В седьмом матче серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА он отметился шайбой, но это не помогло команде победить.

Вторым в списке бомбардиров стал партнер Майе по команде Брендан Лайпсик. В его активе 20 (11+9) очков в 23 встречах.

Третьим стал еще один игрок «Магнитки» — Николай Голдобин. У него 8 голов и 9 передач в 23 играх.