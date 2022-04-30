Григоренко: «При счете 1-3 никто не паниковал, все понимали, что у нас сильная команда»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина-2022.
«Это чемпионство тяжелее, чем прошлое. Две серии из семи игр, да и весь сезон получился тяжелым. Ковид только недавно закончился, Олимпиада — тяжелые сборы перед ней и разочарование в финале; много эмоций. Так что здорово, что уходим в лето на мажорной ноте. Все ребята молодцы, все бились, боролись, заслужили. «Металлург» — тоже молодцы, очень хорошая команда у них, ребята нестандартные. Есть такая поговорка «порядок бьет класс», и я думаю, что в начале серии нам дисциплины немножко не хватало, поэтому мы и проигрывали 1-3. Но последние два матча все сыграли дисциплинированно — и заслуженно победили.
При потолке зарплат все в равных условиях. Ну, понятно, пусть не все, но топ-10 команд, которым бюджет позволяет — они в равных. И тут уже зависит от желания хоккеистов играть за свою команду; у нас в клубе все проделали хорошую работу, и мы все заслужили этот Кубок. Призовой бонус — это хорошо, но большой роли он не играет, когда идут матчи на вылет: просто хочется победить. Фамилии каждого из нас попадут на Кубок Гагарина — и это уже на всю жизнь, поэтому призовые не имеют особого значения.
Сергей Федоров, прежде всего, доверяет всем игрокам — и молодым, и тем, кто постарше. Он очень спокойный, рассудительный — это тоже большой плюс. При счете 1-3 никто не паниковал, все понимали, что у нас сильная команда. «Магнитка» выиграла три подряд, и мы понимали, что тоже можем выиграть три подряд.
Саня Попов получил звание самого ценного игрока заслуженно. Он — молодец, огромная честь играть с ним. Сегодня вышел после паузы и с повреждением, забил очень важный гол. Он, наверное, один из величайших игроков КХЛ, и пример для подражания для всех", — цитирует Григоренко сайт КХЛ.
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|СКА
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|3
|Йокерит
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|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4