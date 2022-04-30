СКА продлил контракты с Цицюрой и Солянниковым

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Георгием Солянниковым. Соглашение рассчитано на два года и будет действовать до 30 апреля 2024 года.

Также СКА подписал новый контракт с нападающим Владиславом Цицюрой. Соглашение рассчитано на четыре года и будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Солянников в КХЛ помимо СКА выступал за «Сочи», провел в лиге 44 игры и отметился 3 (2+1) очками.

Цицюра провел за СКА в КХЛ 75 матчей и отметился 13 (5+8) очками при общем показателе полезности «+11».