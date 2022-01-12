Минское «Динамо» ушло на карантин из-за коронавируса

Минское «Динамо» ушло на карантин из-за большого количества случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает «Чемпионат».

Минское «Динамо» ушло на карантин из-за большого количества случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что в нынешнем сезоне НХЛ было отменено 15 матчей регулярного чемпионата. Из-за положительных тестов на коронавирус были перенесены встречи ЦСКА, «Автомобилиста», рижского «Динамо», «Йокерита», «Металлурга», «Салавата Юлаева» и «Торпедо».

11 января КХЛ заявила о решении не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.