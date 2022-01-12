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Сегодня, 12:10

Минское «Динамо» ушло на карантин из-за коронавируса

Карен Саркисян
Корреспондент
Минское «Динамо» ушло на карантин из-за большого количества случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает «Чемпионат».

Минское «Динамо» ушло на карантин из-за большого количества случаев заражения коронавирусом в команде, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что в нынешнем сезоне НХЛ было отменено 15 матчей регулярного чемпионата. Из-за положительных тестов на коронавирус были перенесены встречи ЦСКА, «Автомобилиста», рижского «Динамо», «Йокерита», «Металлурга», «Салавата Юлаева» и «Торпедо».

11 января КХЛ заявила о решении не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

Хоккей
КХЛ
Коронавирус
ХК Динамо (Минск)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 47 30 17 66
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 48 28 20 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 47 18 29 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 35 14 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 48 26 22 57
7 Нефтехимик 48 21 27 50
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 44 17 27 40
11 Адмирал 47 13 34 31
12 Куньлунь 48 9 39 25
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 10:00
Адмирал – Ак Барс
 4 : 2
7.01 10:00
Амур – Спартак
 3 : 2 ОТ
7.01 14:30
ЦСКА – Витязь
 3 : 4 ОТ
7.01 15:00
Металлург – Локомотив
 3 : 1
7.01 17:00
СКА – Торпедо
 3 : 0
7.01 17:00
Сочи – Нефтехимик
 4 : 1
7.01 17:30
Авангард – Динамо Мн
 3 : 0
7.01 20:30
Динамо Р – Автомобилист
 - : -
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