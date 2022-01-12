КХЛ объявила об отмене матча «Динамо» — «Спартак» из-за коронавируса у красно-белых

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене матча регулярного чемпионата «Динамо» (Москва) — «Спартак».

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила об отмене матча регулярного чемпионата «Динамо» (Москва) — «Спартак».

Причиной отмены встречи стало то, что 10 хоккеистов и три представителя красно-белых сдали положительные тесты на коронавирус. Решение о возможности провести игру в более поздний срок будет принято дополнительно.

КХЛ приняла решение не проводить матч «Динамо» Мск — «Спартак», запланированный на 13 января, по причине нескольких положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус у игроков «Спартака».https://t.co/DsaiYpgCdH — КХЛ (@khl) January 12, 2022

Матч «Динамо» (Москва) — «Спартак» должен был состояться 13 января.