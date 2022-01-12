Что делать с сезоном КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
09:00
Live c Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— что делать КХЛ со вспышками ковидами
— Ротенберг — главный тренер СКА
— ситуация с матчем «Металлурга» в Казахстане
— последние интриги регулярки КХЛ
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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