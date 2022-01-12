Live c Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— что делать КХЛ со вспышками ковидами

— Ротенберг — главный тренер СКА

— ситуация с матчем «Металлурга» в Казахстане

— последние интриги регулярки КХЛ