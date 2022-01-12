Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Что делать с сезоном КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

09:00
Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00. Фото «СЭ»
Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00. Фото «СЭ»
Теги:

Live c Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Леонидом Вайсфельдом о последних событиях в мире хоккея — в 12.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— что делать КХЛ со вспышками ковидами

— Ротенберг — главный тренер СКА

— ситуация с матчем «Металлурга» в Казахстане

— последние интриги регулярки КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное