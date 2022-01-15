Михайлис: «С пониманием отнеслись к новостям о вынужденной паузе, ждем от КХЛ расписание»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился мнением о решении КХЛ приостановить сезон из-за коронавируса.

«Мы были готовы провести матчи в Нижнем Новгороде и Подольске. При этом, хочу сказать, что ребята сейчас находятся в хорошей физической форме несмотря на все последние события, — приводит слова тренера сайт «Барыса». — Но мы понимаем, что в такой ситуации нужно в первую очередь заботиться о здоровье игроков, тренеров, персонала, всех людей, которые задействованы во время проведения матчей. Так что все с пониманием отнеслись к новостям о вынужденной паузе. Ждем от Лиги расписание, исходя из представленного календаря будем ориентироваться дальше».

«Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 47 играх.