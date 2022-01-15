Агент Рида Буше отказался комментировать обвинение его клиента в изнасиловании
Агент нападающего «Локомотива» Рида Буше Алеша Пилко отказался комментировать ситуацию с форвардом, который признался в изнасиловании 12-летней девушки.
«Без комментариев», — заявил Пилко изданию «Чемпионат».
Ранее Буше был признан виновным в насилии на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девочки. Инцидент произошел в 2011 году. На тот момент самому хоккеисту было 17 лет. Пострадавшая была дочерью в семье, где проживал Буше, когда выступал в системе подготовки американских хоккеистов.
13 декабря 2021 года хоккеист сам признал себя виновным. В итоге, судья вынесет окончательный вердикт 31 января. По данным расследования, об инциденте сообщили руководству американской хоккейной системы еще в 2011 году. Но тогда Буше не был подвергнут серьезным санкциям: его только переселили к другой семье.
28-летний форвард выступает в КХЛ второй год. В текущем сезоне он сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 27 (12+15).
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|39
|25
|7.01
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Амур – Спартак
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Металлург – Локомотив
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|17:00
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СКА – Торпедо
|3 : 0
|7.01
|17:00
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Сочи – Нефтехимик
|4 : 1
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Авангард – Динамо Мн
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