Губерниев: «Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней и спокойно тренируется в основе. В «Локомотиве» с ума сошли?»
Губерниев высказался о ситуации с нападающим «Локомотива» Буше, который признался в изнасиловании 12-летней девушки
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с нападающим «Локомотива» Ридом Буше, который признался в изнасиловании 12-летней девушки.
«Такие игроки в КХЛ точно не нужны, — приводит слова Губерниева «РБ Спорт». — Мерзавец должен не в хоккей играть, а сидеть на скамье подсудимых. Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней и спокойно тренируется в основе. В «Локомотиве» с ума сошли?! Как-то это очень странно«.
Ранее сообщалось, что Буше обвиняется в изнасиловании 12-летней девушки в 2011 году. Тогда нападающему было 17 лет. В декабре 2021 года 28-летний американец признался в суде в преступлении. В нынешнем сезоне он набрал 27 (12+15) очков в 46 матчах регулярного чемпионата.
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