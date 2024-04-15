«Металлург» в пятый раз вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» дома обыграл «Автомобилист» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:2 (счет в серии 4-3).

Для магнитогорского клуба выход в финал плей-офф КХЛ стал пятым в истории. Ранее «Магнитка» показывала такой результат в 2014, 2016, 2017 и 2022 годах. Клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014-м и 2016-м.

В этом сезоне «Металлург» сыграет в финале с «Локомотивом». Серия стартует 18 апреля.