Кубок Гагарина: расписание и результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ
4 команды проводят полуфинальные серии.
В Кубке Гагарина-2024 реализован новый формат. После первого раунда (четвертьфиналы Западной и Восточной конференций) команды были разделены на две группы в перекрестном плей-офф с зафиксированной сеткой, провели четвертьфиналы и перешли к полуфиналам. В финальной серии сыграют победители третьего раунда.
Приводим календарь матчей полуфинала плей-офф КХЛ-2023/24. Время начала игр — московское. Серии — до четырех побед одной из команд.
Кубок Гагарина, третий раунд: расписание и результаты
«Локомотив» Ярославль (Запад, 3) — «Трактор» Челябинск (Восток, 6)
Матч № 1 — 2 апреля, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).
Матч № 2 — 4 апреля, 19:30 (Арена-2000, Ярославль).
Матч № 3 — 6 апреля, 14:30 (ЛА Трактор, Челябинск).
Матч № 4 — 8 апреля, 17:00 (ЛА Трактор, Челябинск).
Если потребуется: Матч № 5 — 10 апреля (Арена-2000, Ярославль). Матч № 6 — 12 апреля (ЛА Трактор, Челябинск). Матч № 7 — 14 апреля (Арена-2000, Ярославль).
«Металлург» Магнитогорск (Восток, 1) — «Автомобилист» Екатеринбург (Восток, 3)
Матч № 1 — 3 апреля, 17.00 (Арена Металлург, Магнитогорск).
Матч № 2 — 5 апреля, 17.00 (Арена Металлург, Магнитогорск).
Матч № 3 — 7 апреля, 14.30 (Уралец, Екатеринбург).
Матч № 4 — 9 апреля, 17.00 (Уралец, Екатеринбург).
Если потребуется: матч № 5 — 11 апреля (Арена Металлург, Магнитогорск). Матч № 6 — 13 апреля (Уралец, Екатеринбург). Матч № 7 — 15 апреля (Арена Металлург, Магнитогорск).
Расписание и результаты матчей, статистика и сетка плей-офф в разделе КХЛ сайта «СЭ».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -