Плющев считает, что «Металлург» заслуженно победил в серии против «Автомобилиста»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» победу «Металлурга» над «Автомобилистом (3:2) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Магнитка» на площадке доказала, что серию она выиграла заслуженно. У «Автомобилиста» сегодня не получилась игра в атаке. Екатеринбуржцы слишком консервативно настроились на этот матч. Без голов победить нельзя. Предполагалось, что «Магнитка» будет играть активнее, а «Автомобилист» — вторым номером. Но все же екатеринбуржцы слишком сильно отдали инициативу «Металлургу». Серия удалась!» - сказал Плющев «СЭ».

«Металлург» победил «Автомобилист» в серии со счетом 4-3 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с «Локомотивом».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.