«Металлург» и ЦСКА забили 10 голов в матче финала Кубка Гагарина. Этой второй результат в истории

«Металлург» и ЦСКА показали вторую результативность в истории финалов Кубка Гагарина

«Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА, победив во втором матче дома со счетом 6:4.

Команды забросили друг другу 10 шайб: такое произошло лишь во второй раз в истории финалов плей-офф КХЛ.

Впервые это произошло в 2014 году, когда «Металлург» победил клуб из Словакии «Лев» со счетом 7:4.

Третий матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет в Москве 22 апреля.