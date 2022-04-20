«Металлург» — ЦСКА: видеообзор второго матча серии финала Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ. «Магнитка» выиграла на своем поле со счетом 6:4.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Филипп Майе, Линус Хультстрем, Архип Неколенко, Денис Зернов, Брендан Лайпсик и Николай Голдобин.

У москвичей шайбы на счету Виталия Абрамова, Михаила Григоренко, Антона Слепышева и Константина Окулова.

Счет в серии стал 1-1. Следующие два матча противостояния пройдут в Москве 22 и 24 апреля соответственно.