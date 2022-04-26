ЦСКА в овертайме обыграл «Металлург» в пятом матче финала Кубка Гагарина
ЦСКА обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.
Первый период встречи между командами завершился вничью. Счет в матче открыл форвард московской команды Константин Окулов.
В третьем периоде счет в игре сравнял нападающий «Магнитки» Максим Карпов, через семь минут Егор Коробкин увеличил преимущество команды. Затем ЦСКА от поражения в основное время матча спас гол Максима Соркина.
В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.
Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
Финал
Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3.
Вратари: Кошечкин — Федотов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5).
Судьи: Наумов, Оленин.
26 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.
Счет в серии: 3-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 2
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|2 : 3 ОТ