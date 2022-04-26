ЦСКА в овертайме обыграл «Металлург» в пятом матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022.

Первый период встречи между командами завершился вничью. Счет в матче открыл форвард московской команды Константин Окулов.

В третьем периоде счет в игре сравнял нападающий «Магнитки» Максим Карпов, через семь минут Егор Коробкин увеличил преимущество команды. Затем ЦСКА от поражения в основное время матча спас гол Максима Соркина.

В овертайме победный гол для ЦСКА забил защитник Клас Дальбек.

Счет в финальной серии стал 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет 28 апреля в Москве.

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Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3.

Вратари: Кошечкин — Федотов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5).

Судьи: Наумов, Оленин.

26 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.

Счет в серии: 3-2