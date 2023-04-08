Медина оценил шансы хоккейного ЦСКА на победу в Кубке Гагарина

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился с «СЭ» впечатлениями от первого в жизни похода на матч хоккейной команды красно-синих.

В четверг, 6 апреля ЦСКА победил СКА (4:0) в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина.

— Вы пришли на хоккейный ЦСКА, что думаете о команде?

— Это был мой первый поход на хоккейный ЦСКА, — заявил Медина. — Все прошло отлично! Хорошая победа команды.

— Может ли ЦСКА выиграть Кубок Гагарина?

— Вполне может, у них хорошая команда, на мой взгляд. Они заслужили победу.

ЦСКА ведет в серии против СКА со счетом 2-1. Четвертая игра состоится в субботу, 8 апреля в Москве и начнется в 17.00 (мск).