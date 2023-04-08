«Авангард» отказался от назначения Вайсфельда на пост генерального менеджера

Как стало известно «СЭ», руководство «Авангарда» после длительных переговоров решило не назначать на пост генерального менеджера Леонида Вайсфельда.

Телекомментатор и постоянный эксперт нашего издания ранее занимал должность генменеджера в «Ладе», «Атланте», новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве».

В феврале сообщалось, что Вайсфельд является одним из кандидатов на должность генерального менеджера «Авангарда».