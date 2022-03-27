Лямся прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» в серии с «Трактором»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги шестого матча серии плей-офф против «Трактора» (1:2, 2-4).
— Очередной сложный матч плей-офф с сильным соперником. Немного медленно провели первые десять минут, после чего стали лучше показывать игру. Я думаю, ключевым моментом стало то, что мы не реализовали те шансы, которые создавали. Башкиров, Тихонов и Кузьмин бросали, но мы ими не сумели воспользоваться, особенно в большинстве. В третьем периоде мы много бросали, но отмечу великолепную игру голкипера соперника. Та статистика, которая была в третьем периоде, говорит о многом. Мы хотели выиграть этот матч, но не сумели три подряд большинства реализовать. Я думаю, в заключительных двух встречах игра голкиперов сделала разницу, особенно игра вратаря соперников. На протяжении серии многие верили в нас и видели, что у нас есть шанс в этой серии. Отдельно отмечу молодёжь, для которой это невероятный опыт. Они хорошую работу проделали. Хотел поздравить «Трактор» с проходом дальше и, к сожалению, в этой серии мы не заслужили частичку везения. Какие-то сантиметры развернулись не в нашу сторону. Хоккей в этом плане честная игра. В раздевалке после матча я сказал, что каждый должен гордиться тем, что отдавал все силы ради команды. По самоотдаче вопросов нет.
— Чтобы вы изменили в этой серии?
— Думаю, мне нужно выспаться, чтобы ответить на этот вопрос.
— Что можете сказать об обороне «Трактора»?
— В хоккее результат всегда справедлив. Победу нужно заслужить. Сегодня мы видели, как защитники «Трактора» «съедали» шайбы и принимали все на себя. В этом плане они были сильнее.
— Согласитесь, дело не только в отсутствии легионеров?
— Конечно, в хоккее все совершают ошибки. Команда «Салават Юлаев» проигрывает и выигрывает вместе. У нас не хватало таких игроков как Григорий Панин, Родион Амиров, игроков, которые уехали домой. Это все сказывается. Остальные, которые остались, они должны брать на себя новые роли, становиться новыми лидерами. С точки зрения, как команда действовала, как она играла — вопросов нет. Я горжусь каждым игроком. Было бы очень легко, если можно было взять новых игроков, чтобы они делали результат. Именно по этой причине легионеры получают большие зарплаты. Они могут менять игру и результат.
— Какие уроки должна извлечь команда из этой серии и плей-офф в целом?
— Позитивный момент это то, какой огромный опыт получили наши молодые игроки. Как они росли с сильным соперником. И отмечу, что на протяжении всей серии город нас поддерживал. Мы это чувствовали. Поддержка с каждым днём становится все больше и больше.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|27.03
|15:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2