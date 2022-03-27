Лямся прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» в серии с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги шестого матча серии плей-офф против «Трактора» (1:2, 2-4).

— Очередной сложный матч плей-офф с сильным соперником. Немного медленно провели первые десять минут, после чего стали лучше показывать игру. Я думаю, ключевым моментом стало то, что мы не реализовали те шансы, которые создавали. Башкиров, Тихонов и Кузьмин бросали, но мы ими не сумели воспользоваться, особенно в большинстве. В третьем периоде мы много бросали, но отмечу великолепную игру голкипера соперника. Та статистика, которая была в третьем периоде, говорит о многом. Мы хотели выиграть этот матч, но не сумели три подряд большинства реализовать. Я думаю, в заключительных двух встречах игра голкиперов сделала разницу, особенно игра вратаря соперников. На протяжении серии многие верили в нас и видели, что у нас есть шанс в этой серии. Отдельно отмечу молодёжь, для которой это невероятный опыт. Они хорошую работу проделали. Хотел поздравить «Трактор» с проходом дальше и, к сожалению, в этой серии мы не заслужили частичку везения. Какие-то сантиметры развернулись не в нашу сторону. Хоккей в этом плане честная игра. В раздевалке после матча я сказал, что каждый должен гордиться тем, что отдавал все силы ради команды. По самоотдаче вопросов нет.

— Чтобы вы изменили в этой серии?

— Думаю, мне нужно выспаться, чтобы ответить на этот вопрос.

— Что можете сказать об обороне «Трактора»?

— В хоккее результат всегда справедлив. Победу нужно заслужить. Сегодня мы видели, как защитники «Трактора» «съедали» шайбы и принимали все на себя. В этом плане они были сильнее.

— Согласитесь, дело не только в отсутствии легионеров?

— Конечно, в хоккее все совершают ошибки. Команда «Салават Юлаев» проигрывает и выигрывает вместе. У нас не хватало таких игроков как Григорий Панин, Родион Амиров, игроков, которые уехали домой. Это все сказывается. Остальные, которые остались, они должны брать на себя новые роли, становиться новыми лидерами. С точки зрения, как команда действовала, как она играла — вопросов нет. Я горжусь каждым игроком. Было бы очень легко, если можно было взять новых игроков, чтобы они делали результат. Именно по этой причине легионеры получают большие зарплаты. Они могут менять игру и результат.

— Какие уроки должна извлечь команда из этой серии и плей-офф в целом?

— Позитивный момент это то, какой огромный опыт получили наши молодые игроки. Как они росли с сильным соперником. И отмечу, что на протяжении всей серии город нас поддерживал. Мы это чувствовали. Поддержка с каждым днём становится все больше и больше.