«Салават Юлаев» — «Трактор»: все голы заключительного матча серии

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Ник Бэйлен и Вячеслав Основин. У хозяев отличился Александр Кадейкин.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Трактора».