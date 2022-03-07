7 марта в Ярославле «Локомотив» примет ЦСКА в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча пройдет на «Арена-2000» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Локомотив» — ЦСКА. Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на KHL.

Счет в серии: 3-0 в пользу ЦСКА. 5 марта армейцы выиграли у ярославцев в четвертом овертайме (3:2 ОТ).

Обладателем Кубка Гагарина-2021 является «Авангард», который в финале турнира обыграл ЦСКА (4-2 счет в серии).