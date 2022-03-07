7 марта «Нефтехимик» примет «Трактор» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча пройдет в Нижнекамске на «Нефтехим-Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Нефтехимик» — «Трактор». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на KHL Prime.

Счет в серии: 3-0 в пользу «Трактора». 5 марта команда из Челябинска победила «Нефтехимик» со счетом 3:2 ОТ.

Обладателем Кубка Гагарина-2021 стал «Авангард». В финале турнира команда Боба Хартли обыграла ЦСКА (4-2 в серии).