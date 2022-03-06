ЦСКА обыграл «Локомотив», матч дошел до четвертого овертайма и стал вторым по длительности в плей-офф
5 марта в Ярославле «Локомотив» уступил ЦСКА (2:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022. Команды не выявили победителя в основное время и провели четыре овертайма.
В составе армейцев дубль оформил Константин Окулов. У железнодорожников отличились Павел Красковский и Максим Шалунов. На 127-й минуте победную шайбу забросил Максим Соркин.
Этот матч, который начался в 19.30 (мск), стал вторым по длительности в плей-офф КХЛ (126:34). В сезоне-2017/18 встреча второго раунда между ЦСКА и «Йокеритом» завершилась на отметке 142:09.
Команда Сергея Федорова ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-0. Следующая игра пройдет 7 марта.
КХЛ
1/4 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:3 4ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Красковский — 1 (бол., Полунин, Гормли), 6:18 — 1:0. Окулов — 2 (Каменев), 7:41 — 1:1. Окулов — 3 (Плотников, Гилмор), 38:22 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Анисимов, Каюмов), 58:27 — 2:2. Соркин — 2 (бол.), 126:34 — 2:3.
Вратари: Исаев — Федотов.
Штраф: 10 — 20.
Броски: 68 (7+19+11+31) — 58 (7+11+7+33).
Судьи: Бирин, Юдаков.
5 марта. Ярославль. Арена-2000.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -