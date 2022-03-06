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Сегодня, 00:45

ЦСКА обыграл «Локомотив», матч дошел до четвертого овертайма и стал вторым по длительности в плей-офф

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Константин Окулов (справа).
Фото ХК ЦСКА

5 марта в Ярославле «Локомотив» уступил ЦСКА (2:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022. Команды не выявили победителя в основное время и провели четыре овертайма.

В составе армейцев дубль оформил Константин Окулов. У железнодорожников отличились Павел Красковский и Максим Шалунов. На 127-й минуте победную шайбу забросил Максим Соркин.

Этот матч, который начался в 19.30 (мск), стал вторым по длительности в плей-офф КХЛ (126:34). В сезоне-2017/18 встреча второго раунда между ЦСКА и «Йокеритом» завершилась на отметке 142:09.

Команда Сергея Федорова ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-0. Следующая игра пройдет 7 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:3 4ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Красковский — 1 (бол., Полунин, Гормли), 6:18 — 1:0. Окулов — 2 (Каменев), 7:41 — 1:1. Окулов — 3 (Плотников, Гилмор), 38:22 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Анисимов, Каюмов), 58:27 — 2:2. Соркин — 2 (бол.), 126:34 — 2:3.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 68 (7+19+11+31) — 58 (7+11+7+33).

Судьи: Бирин, Юдаков.

5 марта. Ярославль. Арена-2000.

ЦСКА и &laquo;Локомотив&raquo; проведут третий матч в&nbsp;серии. Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 5 марта: «Металлург» обыграл «Барыс», «Локомотив» — ЦСКА

Хоккей
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
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6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 - : -
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
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