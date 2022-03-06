ЦСКА обыграл «Локомотив», матч дошел до четвертого овертайма и стал вторым по длительности в плей-офф

5 марта в Ярославле «Локомотив» уступил ЦСКА (2:3) в третьем матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2022. Команды не выявили победителя в основное время и провели четыре овертайма.

В составе армейцев дубль оформил Константин Окулов. У железнодорожников отличились Павел Красковский и Максим Шалунов. На 127-й минуте победную шайбу забросил Максим Соркин.

Этот матч, который начался в 19.30 (мск), стал вторым по длительности в плей-офф КХЛ (126:34). В сезоне-2017/18 встреча второго раунда между ЦСКА и «Йокеритом» завершилась на отметке 142:09.

Команда Сергея Федорова ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-0. Следующая игра пройдет 7 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:3 4ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Красковский — 1 (бол., Полунин, Гормли), 6:18 — 1:0. Окулов — 2 (Каменев), 7:41 — 1:1. Окулов — 3 (Плотников, Гилмор), 38:22 — 1:2. Шалунов — 2 (бол., Анисимов, Каюмов), 58:27 — 2:2. Соркин — 2 (бол.), 126:34 — 2:3.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 68 (7+19+11+31) — 58 (7+11+7+33).

Судьи: Бирин, Юдаков.

5 марта. Ярославль. Арена-2000.