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Сегодня, 09:15

Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 5 марта: «Барыс» — «Металлург», «Локомотив» — ЦСКА

Третий матч серии «Локомотив» — ЦСКА начнется 5 марта в 19.30
Сергей Ревенко
Корреспондент
ЦСКА и «Локомотив» проведут третий матч в серии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи первого раунда плей-офф КХЛ-2021/22.

Кубок Гагарина-22

Восточная конференция. 1/4 финала. Третьи матчи

«Барыс» — «Металлург» (16.30 мск)
Счет в серии: 1-1

«Нефтехимик» — «Трактор» (19.30)
Счет в серии: 0-2

Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Локомотив» — ЦСКА (19.30)
Счет в серии: 0-2

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.

Хоккей
КХЛ
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
1 - 1
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
5.03 16:30
Барыс – Металлург
 - : -
5.03 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
5.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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