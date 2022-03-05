Третий матч серии «Локомотив» — ЦСКА начнется 5 марта в 19.30

Кубок Гагарина-22

Восточная конференция. 1/4 финала. Третьи матчи

«Барыс» — «Металлург» (16.30 мск)

Счет в серии: 1-1

«Нефтехимик» — «Трактор» (19.30)

Счет в серии: 0-2

Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Локомотив» — ЦСКА (19.30)

Счет в серии: 0-2

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.