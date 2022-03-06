Матч «Локомотив» — ЦСКА уже в топ-3 самых продолжительных игр в истории КХЛ

«Локомотив» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ встречается с ЦСКА.

В основное время команды забросили по две шайбы. После этого игра перешла в четвертый овертайм и попала в тройку самых продолжительных матчей в истории КХЛ.

При этом матч «Локомотив» — ЦСКА стал самым продолжительным в первом раунде плей-офф КХЛ.

Топ-3 матчей:

142:09 (ЦСКА — «Йокерит»), второй раунд, 2017/2018;

126:14 («Лев» Прага — «Донбасс»), второй раунд, 2013/2014;

120:00* («Локомотив» — ЦСКА), первый раунд, 2021/2022.