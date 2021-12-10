Леонтьев: «Тяжело принимать шесть поражений, будем вытаскивать себя из этой ситуации»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался после поражения от «Ак Барса» (2:5).

«Считаю, что до третьего гола игра была равной. У нас были моменты, у соперника, — приводит слова тренера КХЛ. — Мы здорово начали игру, забили первыми, хорошо контролировали шайбу, бросали. Но потом за счет индивидуальных ошибок пропустили голы, игроки позиционно сыграли неправильно. Надо исправлять, играть грамотно с первой до последней секунды, терпеливо и умно».

Леонтьев также поделился мнением о шестиматчевой серии поражений команды.

«Первое поражение из этой шестиматчевой серии мы получили за секунду до конца, в двух матчах вели 2:0, но не дотерпели. Тяжело принимать поражения, никто не хочет проигрывать, но в каждом матче мы сражаемся и ведем борьбу, не сдаемся просто так. Бывает такое, будем вытаскивать из этой ситуации сами себя, никто нам не поможет, кроме самих себя», — добавил он.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея на счету 35 очков в 38 играх.