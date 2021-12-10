КХЛ: «Металлург» — СКА, «Спартак» — «Йокерит» и другие матчи 9 декабря
10:00
В пятницу, 10 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Барыс» — «Куньлунь»
16:30
«Металлург» — СКА
17:00
«Ак Барс» — «Нефтехимик»
19:00
«Северсталь» — «Авангард»
19:00
«Локомотив» — «Автомобилист»
19:00
«Динамо Мн» — «Торпедо»
19:10
«Спартак» — «Йокерит»
19:30
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференций — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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