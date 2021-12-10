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КХЛ: «Металлург» — СКА, «Спартак» — «Йокерит» и другие матчи 9 декабря

10:00
Игроки ХК &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки ХК &amp;quot;Спартак&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В пятницу, 10 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Барыс» — «Куньлунь»
16:30

«Металлург» — СКА
17:00

«Ак Барс» — «Нефтехимик»
19:00

«Северсталь» — «Авангард»
19:00

«Локомотив» — «Автомобилист»
19:00

«Динамо Мн» — «Торпедо»
19:10

«Спартак» — «Йокерит»
19:30

«Динамо Р» — «Витязь»
20:30

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференций — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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