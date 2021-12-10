Данис Зарипов сыграл 1300-й матч в чемпионатах России по хоккею
21:59
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов провел 1300-й матч в чемпионатах России и является рекордсменом по количеству игр.
40-летний хоккеист вышел на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:2) и отметился результативной передачей.
На счету Зарипова 904 матча за «Ак Барс», 301 — за магнитогорский «Металлург», 95 — за челябинский «Мечел». Всего он набрал в национальных чемпионатах 969 (430 голов + 539 передач) очков. Форвард также является вторым снайпером в истории отечественного хоккея.
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