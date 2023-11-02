Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:27

«Лада» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Лада» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 2 ноября. Гости победили со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» прервала 4-матчевую победную серию «Лады».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Лада
ХК Северсталь
0
Читайте также
Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем приостановил карьеру
«Они все говорят, какая я жестокая». Почему Тутберидзе отказывает олимпийским чемпионкам в праве на мнение?
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в домашнем матче КХЛ

«Амур» победил «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 28 15 13 35
2 Металлург Мг 27 15 12 34
3 Ак Барс 25 16 9 34
4 Сал. Юлаев 25 15 10 31
5 Авангард 25 14 11 31
6 Автомобилист 27 14 13 31
7 Трактор 26 14 12 30
8 Нефтехимик 25 11 14 27
9 Сибирь 25 12 13 27
10 Амур 25 10 15 26
11 Барыс 27 8 19 23
12 Адмирал 23 6 17 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 25 18 7 37
2 Спартак 26 17 9 36
3 Торпедо 26 16 10 34
4 Локомотив 24 15 9 32
5 ЦСКА 25 14 11 30
6 Динамо Мн 23 12 11 27
7 Северсталь 24 11 13 26
8 Сочи 25 12 13 25
9 СКА 24 12 12 24
10 Куньлунь РС 29 8 21 20
11 Витязь 25 7 18 17
Результаты / календарь
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
2.11 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 1
2.11 17:00
Автомобилист – Барыс
 2 : 3 Б
2.11 18:00
Лада – Северсталь
 1 : 4
2.11 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 3 : 1
2.11 19:30
СКА – Авангард
 3 : 5
2.11 19:30
Куньлунь РС – Торпедо
 2 : 3 ОТ
2.11 19:30
Спартак – ЦСКА
 0 : 3
2.11 19:30
Сочи – Амур
 1 : 3
2.11 19:30
Локомотив – Динамо Мн
 1 : 2 ОТ
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости