«Северсталь» прервала 4-матчевую победную серию «Лады»

«Северсталь» на выезде обыграла «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей забивали Данил Аймурзин, Александра Скоренов (дубль) и Руслан Абросимов. У хозяев отметился Владислав Семин.

«Северсталь» поднялась на 6-е место таблицы «Запада», набрав 26 очков. «Лада» проиграла впервые после серии из 4-х побед — 35 очков и 1-е место «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Аймурзин — 7 (Ильин, Пилипенко), 5:16 — 0:1. Семин — 2 (Шумаков), 22:04 — 1:1. Скоренов — 10 (Иванцов, Коростелев), 23:28 — 1:2. Абросимов — 4 (Седов, Муханов), 27:18 — 1:3. Скоренов — 11 (Седов, Иванцов), 29:40 — 1:4.

Вратари: Трушков — Шостак (59:08 — 59:38).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 9 (5+2+2) — 27 (8+12+7).

Судьи: Гофман, Степучев.

2 ноября. Тольятти. Лада Арена. 5437 зрителей.