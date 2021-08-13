Квартальнов объяснил неудачную игру «Ак Барса» на первом предсезонном турнире

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги выступления на Мемориале Ромазана в Магнитогорске, где казанцы заняли четвертое место из пяти команд.

— Турнир состоит из четырех игр, мы забиваем две шайбы в большинстве, имея очень много большинства, — сказал Квартальнов. — Это мало! Об игре в нападении нам надо подумать. Мы очень плохо сыграли в атаке. Можно назвать много причин: устали, свежести нет. Но мы все равно в состоянии забивать больше! Есть проблема с тем, чтобы найти партнеров Уилу. Молодежь ротировалась. Играли мы без выходных.

Сейчас едем домой, будем готовиться к своему турниру. Во всех линиях у нас есть проблемы. В заключительном матче турнира пропустили в концовке. Это все разгильдяйские ошибки, которые надо убирать. В сезоне будет очень много тяжелых игр. Сезон олимпийский, нас ждет чумовое расписание с разъездами.

Еще раз скажу, наша команда в кипящем состоянии обязана играть правильно. И, конечно, забивать больше голов.

— Что с Кагарлицким? Он пока не привык к вашей системе игры?

— Да вроде бы его звено и моменты создает. Красота есть, результата нет. Нам надо забить один-два мусорных гола. Ребята сыграли четыре игры подряд, немножко подустали, может быть, пока не воспринимают то, что я говорю, как надо. Это наши тренерские моменты, именно мы, тренеры, должны правильно сработать в этой ситуации.

— Что скажете о Янчевском?

— У него есть шанс остаться в нашей команде. Он пока на просмотре. Мы проведем еще один турнир и после него примем решение. Неплохое впечатление он оставил, хотя сам турнир смазался из-за того, что мало забили и много пропустили.

— Что скажете об игре Бобкова? Он много пропустил и выглядит пока хуже Охтямова. Для вас это проблема?

— Давайте пока не будет делать скорых выводов. Пока мы смотрели за игрой Охтямова, проверили, как он будет выглядеть в двух играх подряд. Возможно, что начало сезона мы проведем без Билялова. Охтямов оставил хорошее впечатление. Работы у него было немного, но вот эти контратаки... Когда много играешь впереди, жди подарка. Но это уже тренерская работа. Оборона начинается с атаки, и здесь мы должны некоторые моменты подтянуть.