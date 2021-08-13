Амиров врезался в борт и не смог доиграть матч против «Северстали»
18:58
Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров получил травму в матче на Кубок президента Республики Башкортостан против «Северстали».
В одном из эпизодов хоккеист неудачно врезался лицом в борт. Амиров какое-то время пролежал на льду. Партнеры помогли ему подняться, после чего форвард был отправлен сразу в раздевалку.
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