Амиров врезался в борт и не смог доиграть матч против «Северстали»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров получил травму в матче на Кубок президента Республики Башкортостан против «Северстали».

В одном из эпизодов хоккеист неудачно врезался лицом в борт. Амиров какое-то время пролежал на льду. Партнеры помогли ему подняться, после чего форвард был отправлен сразу в раздевалку.