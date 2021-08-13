«Адмирал» расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым
16:35
Хоккейный клуб «Адмирал» в пятницу, 13 августа, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым, сообщает сайт клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Адмирал» назначен Олег Горбенко.
Востриков был назначен тренером «Адмирала» в апреле, ранее он возглавлял клуб ВХЛ «Молот-Прикамье».
«Адмирал» пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.
Дополнительная информация:
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/hokkejnyj-klub-admiral-rastorg-kontrakt-s-glavnym-trenerom-sergeem-vostrikovym
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