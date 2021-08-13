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«Адмирал» расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым

16:35
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Хоккейный клуб «Адмирал» в пятницу, 13 августа, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым, сообщает сайт клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Адмирал» назначен Олег Горбенко.

Востриков был назначен тренером «Адмирала» в апреле, ранее он возглавлял клуб ВХЛ «Молот-Прикамье».

«Адмирал» пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

Дополнительная информация:

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/hokkejnyj-klub-admiral-rastorg-kontrakt-s-glavnym-trenerom-sergeem-vostrikovym

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Иван Шитик все материалы автора

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