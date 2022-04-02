Первый матч серии СКА — ЦСКА начнется 2 апреля в 17:00

В субботу, 2 апреля, СКА сыграет против ЦСКА на своем льду в рамках финальной серии Западной конференции. Начало — 17:00.

Первые две игры между командами пройдут 2 и 4 апреля в Санкт-Петербурге, 6 и 8 апреля соперники сыграют в Москве. Серия до четырех побед может продлиться до 14 апреля.

В текущем сезоне команды провели между собой три матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА выиграл две игры в Москве, одну победу одержал в Санкт-Петербурге СКА со счетом 3:2.

Следить за матчем СКА — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.