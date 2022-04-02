Шарипзянов рассказал, чему научился у главного тренера «Авангарда» Хартли

Защитник «Авангард» Дамир Шарипзянов рассказал, чему его научил главный тренер команды Боб Хартли.

«За два года он поднял меня на довольно высокий уровень, но есть куда расти. У него все очень детально, и не все игроки с этим соглашаются. Он докапывается до таких вещей, о которых половина людей в хоккее просто не задумывается.

Под его руководством я лучше стал работать с клюшкой, подтянул блокирование бросков, что было одним из основных его требований. Да, это больно, но значительно упрощает игру в защите", — приводит слова Шарипзянова ТАСС.

26-летний хоккеист выступает за «Авангард» с 2020 года, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

В нынешнем плей-офф КХЛ Шарипзянов сыграл 13 матчей и набрал 6 (3+3) очков. «Авангард» в серии 1/4 финала КХЛ уступил «Металлургу» со счетом 3-4 и завершил сезон.