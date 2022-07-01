Кто сейчас фаворит КХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят ключевые новости июня в КХЛ — в эфире в 12.00 по московскому времени на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— КХЛ и ФХР обсуждают реформу формата чемпионата

— все играют в хоккей «три на три»

— трансферы «Авангарда»: Ткачев, Найт, Буше

— все больше легионеров подписываются в КХЛ

— кто сейчас главный фаворит лиги