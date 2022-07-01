«Ак Барса» объявил о назначении Знарка главным тренером

«Ак Барса» объявил о назначении Олега Знарка главным тренером.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с 59-летним специалистом подписан на один год.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал назначение Знарка.

«Олег Знарок — один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах. Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным», — сказал он.

Ранее Знарок возглавлял московские «Динамо» и «Спартак», СКА, ХК МВД, а также сборные России и Латвии.