В КХЛ заявили о желании проводить турниры по хоккею 3х3 с участием клубов лиги

Вице-президент континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов заявил, что лига хотела бы, чтобы турниры по хоккею 3х3 проводились с участием клубных команд.

«У нас изначально была такая идея, чтобы играли между собой клубные команды, поскольку ко всему новому многие относятся скептически и с подозрением. Поэтому не все клубы были готовы рисковать своим брендом. Мы дали игрокам волю самим собрать свои команды, и всего три из них были составлены из игроков одной системы — это минское «Динамо», «Трактор» и «Витязь». Конечно, наша мечта, чтобы со временем это стал клубный турнир и чтобы каждый клуб КХЛ имел команду для хоккея 3х3», — сказал Доброхвалов.

В четверг завершился турнир КХЛ 3х3, победу в котором одержала команда «Феникс», составленная из игроков лиги. В составе каждой команды было девять игроков. Игры проходили в три периода по восемь минут на площадке 28 на 20 метров.

Общий призовой фонд соревнований составил 4,5 миллиона рублей.