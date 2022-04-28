Кожевников объяснил, от чего будет зависеть результат в шестом матче Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от шестого матча в финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

«В этих матчах ничего не поменяется, команды уже играют, как играют. Все будет зависеть от физической подготовки больше, свежести так называемой и от игры вратарей. Обе команды будут психологически готовы, настроены. У кого-то хватает каких-то моментов, а у кого-то нет. Такая же хорошая игра и сражение будет. Может ли быть овертайм? Трудно сказать, команды одинаковые. Может и будет, никто же не знает. Самое главное — настрой», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

После пяти матчей счет в финальной серии стал 3:2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет сегодня, 28 апреля, в Москве.