Быков назвал фактор, который может повлиять на результат в матче ЦСКА — «Металлург»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от шестого матча серии финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

«Сможет ли ЦСКА свести серию к 7 матчам? Ждать и догонять — это всегда стресс для команды. Кто лучше справляется со стрессом и контролирует свое состояние, тот всегда и выигрывает. Все увидим», — сказал Быков «СЭ».

После пяти матчей счет в финальной серии стал 3:2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет сегодня, 28 апреля, в Москве.